Pensioni perché conviene investire il Tfr nel fondo integrativo? Sconto da 1.800 € l’anno

I contributi versati nella pensione di scorta sono deducibili. In altre parole: una parte di quello che versiamo ci viene restituita dallo Stato (ma dipende da quanto investiamo e dal reddito). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pensioni, perché conviene investire il Tfr nel fondo integrativo? Sconto da 1.800 € l’anno

