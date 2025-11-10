Pensioni come potrebbero cambiare nel 2026? Da Quota 103 a Opzione donna gli emendamenti

Presto potrebbero arrivare novità sulle pensioni. Secondo vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ci sarebbero infatti «margini di intervento in Parlamento per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni, come potrebbero cambiare nel 2026? Da Quota 103 a Opzione donna, gli emendamenti

Approfondisci con queste news

La rivalutazione delle pensioni torna alla Corte Costituzionale. Per tutti i pensionati che non hanno aderito al ricorso CEDU presentato a giugno 2025, potrebbero riaprirsi i termini per ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Per maggiori dettagli visita - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: la bozza c’è, ma l’accordo coi ministri e le banche non ancora. Dal taglio Irpef alle pensioni. Potrebbero cambiare le norme sugli istituti di credito. @PatriziaDeRub - X Vai su X

Pensioni, come potrebbero cambiare nel 2026? Quota 103 e Opzione donna, gli emendamenti - Secondo vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ci sarebbero infatti «margini di intervento in Parlamento per la manovra: ... Scrive ilmessaggero.it

Rivalutazione pensioni, dal 2026 fino a +611 euro: le simulazioni per reddito - Aumenti pensioni 2026 sotto le attese: la rivalutazione Inps vale solo 3,13 euro per gli assegni minimi. Come scrive quifinanza.it

Pensioni 2026: quanto aumentano davvero? Le cifre ufficiali delle simulazioni INPS - Aumenti pensioni 2026: rivalutazione fino all’1,5% in base all’inflazione. Scrive blogsicilia.it