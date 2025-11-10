Pellegrini | L’Inter ha meritato è la più forte in Italia Sulla sfortuna dico questo

Inter News 24 Le parole di Luca Pellegrini, difensore della Lazio, dopo la sconfitta a San Siro per 2-0 contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Luca Pellegrini ha parlato a Sport Mediaset della sconf i tta della Lazio contro l’ Inter. SCONFITTA – « L’Inter è la più forte in Italia o comunque è tra le prime tre ed è tra le più forti in Europa. Sicuramente partire e prendere un gol dopo due minuti, come approccio non è stato il massimo. Ma dopo un avvio così contro una squadra del genere puoi rischiare una debacle, noi invece ci siamo compattati. Loro sono una squadra con una qualità molto alta e ovviamente dovevamo fare di più per impensierirli. 🔗 Leggi su Internews24.com

