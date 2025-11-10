Pediatria Livorno il Lions Club dona un ecografo portatile wireless al reparto
Un ecografo portatile wireless per facilitare l’individuazione degli accessi venosi è stato donato dal Lions Club Livorno Host al servizio ambulatoriale della fibrosi cistica del reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno. Si tratta di uno strumento che consentirà di rendere più agevoli e meno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
