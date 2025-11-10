Pd | a Montepulciano ' Costruire alternativa' agenda per sfida destra e rafforzare Schlein' 2

(Adnkronos) - L'iniziativa di Montepulciano è stata organizzata da Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e Peppe Provenzano e quella degli ex Art.1 di Roberto Speranza. Le aree che hanno sostenuto al congresso Elly Schlein, composte anche da chi non fa parte, in senso stretto, dell'inner circle della segretaria. "Nessuna intenzione di imbrigliarla, semmai la nostra intenzione è quella di sostenere e rafforzare Schlein", spiega uno degli organizzatori. Un correntone? "Vediamo che ne viene fuori". Al momento non c'è un nome nè si è pensato a strutturare l'area. Scaletta, interventi e ospiti della tre giorni di Montepulciano sono in via di definizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd: a Montepulciano 'Costruire alternativa', agenda per sfida destra e rafforzare Schlein' (2)

