Scene impressionanti arrivano dalle Filippine, dove il tifone Uwan ha colpito con una forza devastante. Dopo aver lasciato senza casa oltre un milione di persone, la tempesta ha raggiunto l’arcipelago con venti che hanno superato i 200 chilometri orari, causando danni estesi e paura tra la popolazione. Nel video, il Camaligan Hanging Bridge, celebre ponte sospeso nella provincia di Cam. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Paura nelle Filippine, il tifone Uwan fa oscillare violentemente il ponte sospeso