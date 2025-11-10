Paura nelle Filippine il tifone Uwan fa oscillare violentemente il ponte sospeso
Scene impressionanti arrivano dalle Filippine, dove il tifone Uwan ha colpito con una forza devastante. Dopo aver lasciato senza casa oltre un milione di persone, la tempesta ha raggiunto l’arcipelago con venti che hanno superato i 200 chilometri orari, causando danni estesi e paura tra la popolazione. Nel video, il Camaligan Hanging Bridge, celebre ponte sospeso nella provincia di Cam. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
#Meteo: #Filippine, adesso il super tifone #Fung-wong fa paura; il video dal satellite - X Vai su X
Il tifone Kalmaegi flagella il Sud/Est asiatico: oltre 200 morti tra Filippine e Vietnam, ora Fung-wong fa paura - facebook.com Vai su Facebook
Il super tifone Fung-wong devasta le Filippine, un milione di evacuati - Oltre un milione di evacuati ed almeno due morti nelle Filippine per il passaggio del super tifone Fung- ansa.it scrive
Tifone Fung-Wong, onde oltre 3 metri colpiscono Catanduanes nelle Filippine - Una violenta tempesta ha colpito la provincia di Catanduanes, nelle Filippine, dove il tifone Uwan (Fung- Scrive ilmessaggero.it
Tifone Fung-wong devasta le Filippine con oltre un milione evacuati - Raffiche fino a 230 km/h, piogge fino a 200 mm, quasi 300 voli cancellati e chiusura di scuole e uffici a Luzon; scossa di magnitudo 6. Riporta laregione.ch