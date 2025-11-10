Patrimoniale asse Pd-Avs Una delle nostre priorità E Fico si smarca da Conte

Sull'onda del «modello Mamdani» (il neosindaco di New York) la sinistra italiana rispolvera l'antico cavallo di battaglia: tassare i ricchi. La sorpresa è Roberto Fico, candidato per la presidenza della Regione in Campania, che ipotizza una patrimoniale locale. Eppure, il M5s si è schierato contro. Tempi duri per i campani. Nel campo largo l'idea diventa nodo di coalizione da sciogliere. Avs, il partito di Fratoianni e Bonelli, chiede che la patrimoniale sia messa nell'agenda dell'alleanza: «Per noi la patrimoniale è all'ordine del giorno perché è una misura di equità sociale. Dopo le regionali si dovrà avviare con le forze di opposizione un tavolo per la costruzione del programma per il governo del paese». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Patrimoniale, asse Pd-Avs. "Una delle nostre priorità". E Fico si smarca da Conte

Argomenti simili trattati di recente

Fano – Patto per la sicurezza, asse con la Regione. Rossi: «Arrivano più risorse», Serfilippi: «Sulla sicurezza continuiamo a investire» - facebook.com Vai su Facebook

Patrimoniale, asse Pd-Avs. "Una delle nostre priorità". E Fico si smarca da Conte - La sorpresa è Roberto Fico, candidato per la presidenza della Regione in Campania, che ipotizza una patrimoniale locale. Riporta ilgiornale.it

Il sondaggio sulla patrimoniale: "Favorevole quasi l'84% degli italiani". Pd e Avs la vogliono, ma Conte è tiepido - Morassut: "Tassare patrimoni e rendite elevate non è una misura radicale, ma riformista" ... Segnala today.it

Legge Bilancio: De Cristofaro (Avs), patrimoniale? Maggioranza italiani favorevole - Alla destra la sola parola patrimoniale "fa venire brividi, come dice la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde ... Scrive agenzianova.com