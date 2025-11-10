Pastorizia e transumanza | un patrimonio immateriale che racconta la storia profonda dell’Abruzzo

"Pastorizia e transumanza: protagonisti di un'antica tradizione" è l'appuntamento promosso dalla pro loco Lanciano Aps per giovedì 13 novembre, alle ore 17, nella Bottega dal Viaggiatore Errante in via dei Frentani 33. Un incontro che unisce cultura, tradizione e identità territoriale, dedicato.

Tra le razze ovine più antiche e affascinanti d'Italia, la Gentile di Puglia è un simbolo della transumanza, della cultura pastorale e della finezza della lana che per secoli ha reso celebre il Tavoliere delle Puglie. Dalle origini spagnole al riconoscimento c

Provincia, la transumanza riconosciuta come patrimonio culturale - Il confronto con il settore sarà rafforzato "per sostenere e semplificare" la pratica, anche in vista del 2026, proclamato Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori (Foto: Alberto Pattini)

Roma, festa della transumanza: «Senza agricoltura e allevatori non c'è futuro». L'evento sulle problematiche che affliggono il settore della pastorizia - La manifestazione avrà inizio sabato 5 luglio a partire dalle ore 16 in via Ardeatina nei pressi della Cooperativa Agricola del Divino Amore Due giorni all'insegna della transumanza e della tradizione

Val Senales: il volo del drone sulla transumanza, patrimonio culturale immateriale Unesco - Dopo 3 mesi all'alpeggio in territorio austriaco, sono tornate a valle centinaia di pecore.