Parità alle urne | per scegliere il sindaco viene scelto un metodo mai visto

Un fatto più unico che raro: due candidati alla poltrona di sindaco hanno fatto registrare lo stesso numero di preferenze. Per scegliere il primo cittadino è stato scelto un metodo clamoroso Ricordate quando in Italia, negli scorsi anni, l’equilibrio alle urne era tale da dover richiedere il riconteggio dei voti? Nel nostro Paese molte elezioni si concludevano al filo di lana con ballottaggi infiniti e preferenze discusse. Alcuni governi sono andati avanti con accordi improponibili, proprio perchè, per rompere l’equilibrio era necessario trovare delle alleanze che permettessero ad una delle due coalizioni di avere i voti necessari per poter governare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Parità alle urne: per scegliere il sindaco viene scelto un metodo mai visto

