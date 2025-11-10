Parigi Sarkozy lascia il carcere della Santé ma con l’obbligo di controllo giudiziario e il divieto di espatrio
L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy (76 anni) esce oggi dal carcere della Santé dopo che la Corte d’Appello di Parigi ha revocato la sua custodia cautelare nel processo per i finanziamenti illeciti alla campagna presidenziale del 2007 da parte del regime libico. La Corte ha stabilito l’assenza di rischi concreti come l’inquinamento delle prove o pressioni sui testimoni, motivazioni che avevano invece giustificato l’incarcerazione il 21 ottobre. Il pm ha confermato che “la detenzione preventiva non è più giustificata”. Sarkozy è ora sottoposto a controllo giudiziario, che include il divieto di lasciare il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Nicolas Sarkozy sarà messo da oggi in libertà vigilata: lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di essere rimesso in libertà dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici. Tra le limitazioni previ - facebook.com Vai su Facebook
Francia, la Procura di Parigi chiede la libertà vigilata per Nicolas Sarkozy | L'ex presidente: "Il carcere è un incubo" #10novembre #sarkozy - X Vai su X
Sarkozy lascia il carcere: “Una prova molto dura”. Concessa la libertà vigilata - L’ex presidente francese era detenuto dal 21 ottobre nel penitenziario della Santé per il caso dei presunti fondi libici ... Secondo dire.it
Nicolas Sarkozy lascia il carcere de La Santé a Parigi, concessa la libertà vigilata: "È stato un incubo" - Nicolas Sarkozy lascia il carcere: la Corte d’Appello di Parigi concede la libertà vigilata all’ex presidente francese ... Si legge su virgilio.it
Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata - La decisione di accogliere la richiesta della difesa e della stessa Procura di Parigi prevede diverse limitazioni imposte all'ex presidente francese, tra cui quella di non lasciare il Paese ... rtl.it scrive