Parigi Sarkozy lascia il carcere della Santé ma con l’obbligo di controllo giudiziario e il divieto di espatrio

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy (76 anni) esce oggi dal carcere della Santé dopo che la Corte d’Appello di Parigi ha revocato la sua custodia cautelare nel processo per i finanziamenti illeciti alla campagna presidenziale del 2007 da parte del regime libico. La Corte ha stabilito l’assenza di rischi concreti come l’inquinamento delle prove o pressioni sui testimoni, motivazioni che avevano invece giustificato l’incarcerazione il 21 ottobre. Il pm ha confermato che “la detenzione preventiva non è più giustificata”. Sarkozy è ora sottoposto a controllo giudiziario, che include il divieto di lasciare il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

