Parapiglia in viale Po Pugni e calci tra ex amici Il traffico resta bloccato
Un battibecco per futili motivi, poi sono volate parole grosse e infine spinte e cazzotti. Uno dei due litiganti ha la peggio e finisce a terra. La ragazza di uno dei due giovani chiama i soccorsi. Arriva anche la polizia locale che cerca di riportare l’ordine e ricostruire l’accaduto. Intanto, il traffico resta bloccato per almeno un’ora in viale Po. È accaduto ieri intorno alle 14 poco prima della partita della Spal: la lite si è verificata proprio sotto gli occhi dei tifosi che si recavano allo stadio. Vicino ai cantieri del Pnrr e ai lavori diventati incessanti in una città che si trasforma, i due giovani hanno dato voto a un incontro di boxe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
