Dopo aver fallito alle Wta Finals a causa di un’influenza che l’ha colpita proprio in quei giorni, la tennista Jasmine Paolini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. L’intervista a Paolini. Come sta? «Adesso bene. Sono stati giorni tosti ma sono cose che non si possono controllare». Il suo bilancio del 2025? «Resta un anno positivo. Il ricordo più bello è stato Roma. Ho vissuto anche momenti tosti, di crescita, e mi sono serviti per il futuro». Dunque il prossimo anno chi l’allenerà? «Nell’ultima parte di stagione abbiamo trovato stabilità e sono contenta del team che ho. Sono le persone giuste con cui proseguire». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paolini: «L’obiettivo è aggiungere sempre un mattoncino, se si resta fermi si torna indietro»