Panini il sogno continua Svelata la scultura | Figura indimenticabile
Un’opera in bronzo, Giuseppe Panini con gli occhi chiusi che forse sta pensando alle sue, di opere, dalle figurine alla squadra di pallavolo dei fenomeni, forse sta pensando al futuro e sta immaginando qualcosa da inventare, ancora. Il futuro a cui pensa la società erede del suo lavoro, Modena Volley, che però ha deciso di tenere un piede ben saldo nel terreno, tra le radici della sua storia. Ecco allora che il centenario dalla nascita di Giuseppe Panini è diventato, per il club di pallavolo e la famiglia, un momento per ricordare, per sempre, il fondatore della squadra più blasonata di sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
