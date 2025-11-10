Panico al Grande Fratello Giulia Soponariu si accascia sul divano dopo un malore | Fate entrare qualcuno

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello: la 19enne Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso e si è accasciata sul divano. I coinquilini, spaventati, hanno lanciato subito l’allarme e chiesto agli autori di far intervenire immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

panico grande fratello giuliaGrande Fratello, Giulia si sente male: inquilini nel panico e diretta interrotta. Cosa è successo - La gieffina è stata colta da un malore improvviso a poche ore dall’ottava puntata del reality show condotto da Simona Ventura ... Come scrive libero.it

panico grande fratello giuliaPanico al Grande Fratello, Giulia Soponariu si accascia sul divano dopo un malore: “Fate entrare qualcuno” - Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello: la 19enne Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso e si è accasciata sul divano ... Riporta fanpage.it

panico grande fratello giuliaPanico al Grande Fratello: Giulia si sente male in diretta, caos nella Casa (VIDEO) - Momenti di paura al Grande Fratello: Giulia Soponariu colta da un malore improvviso, diretta interrotta e inquilini nel panico. Si legge su mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Panico Grande Fratello Giulia