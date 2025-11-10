Palladino ad un passo dall' Atalanta | gli orobici hanno esonerato Juric dopo il ko col Sassuolo
Raffaele Palladino è a un passo dall’Atalanta. Secondo quanto apprende l’agenzia Italpress, l’ex tecnico della Fiorentina ha trovato l’accordo con la società bergamasca fino al 30 giugno 2027: l’accelerata è arrivata nelle prime ore del mattino dopo una serata di riflessioni, mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare. Esonerato dunque Ivan Juric, decisiva la sconfitta di ieri contro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
