Raffaele Palladino è a un passo dall'Atalanta. Secondo quanto apprende l'agenzia Italpress, l'ex tecnico della Fiorentina ha trovato l'accordo con la società bergamasca fino al 30 giugno 2027: l'accelerata è arrivata nelle prime ore del mattino dopo una serata di riflessioni, mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare. Esonerato dunque Ivan Juric, decisiva la sconfitta di ieri contro.

Palladino ad un passo dall'Atalanta: gli orobici hanno esonerato Juric dopo il ko col Sassuolo