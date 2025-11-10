Palena mamma orsa con tre cuccioli nei pressi del paese | scatta l’ordinanza per la sicurezza

Una presenza tanto affascinante quanto delicata, quella di una femmina di orso bruno marsicano con tre cuccioli avvistata da giorni nelle zone periferiche del Comune di Palena. Per tutelare sia la fauna selvatica che la cittadinanza, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente che impone una serie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

