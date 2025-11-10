Paleari Torino Amelia analizza | Da quando gioca il Toro non ha perso una gara È stato reattivo sul colpo di testa di McKennie ma l’intervento col coefficiente maggiore…
Paleari Torino, l’ex portiere Marco Amelia parla dell’estremo difensore del Toro: «Da quando gioca, il Toro non ha perso una gara» Marco Amelia, campione del Mondo ed ex portiere del Milan, intervistato da Tuttosport, esprime la sua ammirazione e non sorpresa per la carriera di Alberto Paleari, attuale saracinesca del Torino. Amelia, che fu una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#JuventusTorino 0-0, i giocatori sui social. #Paleari: “Si gioca per questi momenti” I giocatori granata hanno celebrato il pareggio contro i bianconeri attraverso i propri profili social #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X
Paleari e Di Gregorio evitano a più riprese i gol avversari. La Juventus sale a 19 punti in classifica, il Torino a 14 #CorrieredelloSport #SerieA #JuveToro - facebook.com Vai su Facebook
Una laurea, tanta gavetta, tanti miracoli: Paleari, il paratutto del Toro forgiato da Allegri - E se parlare di “storia” rischia di diventare un qualcosa di esagerato, è ... Riporta gazzetta.it
Torino, Paleari: "Ho fatto una bella parata, non vedo l'ora di andare a Roma per gli ottavi" - Il portiere del Torino, Alberto Paleari, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 1- Come scrive tuttomercatoweb.com
Pagina 0 | Baroni dopo Torino-Pisa: "Paleari decisivo, siamo in debito con i tifosi" - Con un gol di Casadei ad inizio partita, il Torino stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Roma. Secondo tuttosport.com