Palazzo San Felice un tesoro nascosto a Roma | alla scoperta del Sepolcro dei Sempronii e di un percorso tra passato presente e futuro

Un'opportunità unica per gli amanti della cultura e della storia: Cultura in Cantiere è il percorso culturale che, fino al 28 dicembre, apre ogni fine settimana le porte di Palazzo San Felice. Sarà possibile esplorare gratuitamente, su prenotazione, questo affascinante edificio in piena. 🔗 Leggi su Romatoday.it