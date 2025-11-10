Palazzo San Felice un tesoro nascosto a Roma | alla scoperta del Sepolcro dei Sempronii e di un percorso tra passato presente e futuro
Un'opportunità unica per gli amanti della cultura e della storia: Cultura in Cantiere è il percorso culturale che, fino al 28 dicembre, apre ogni fine settimana le porte di Palazzo San Felice. Sarà possibile esplorare gratuitamente, su prenotazione, questo affascinante edificio in piena. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Bologna serve pazienza. Visioni e Volti Palazzo Pallavicini, Via San Felice 24 – Bologna Fino all’1 febbraio 2026 Da giovedì a domenica, dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) Prenota il tuo biglietto sul nostro sito web (LINK IN BIO) #palazzopall - facebook.com Vai su Facebook
Felice di aver ospitato a Palazzo Farnese l'evento @CEA_Officiel con Anne-Isabelle Etienvre. Apre il dialogo sull'energia nucleare, un punto di forza per l' e la , strategico anche per garantire in futuro un'eletricità decarbonizzata, stabile e sovrana in Eur - X Vai su X
A Roma riapre eccezionalmente Palazzo San Felice: un viaggio culturale per esplorare il Sepolcro dei Sempronii - Il centro storico di Roma offre un’esperienza unica per chi ama andare alla scoperta di luoghi segreti e storie dimenticate. Come scrive msn.com