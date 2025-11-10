Paghe e pensioni a Reggio il saldo è positivo

Il sorpasso è avvenuto già da alcuni anni: nel Sud e nelle Isole il numero delle pensioni erogate è nettamente superiore a quello dei lavoratori. Lo rileva la Cgia di Mestre. Nel 2024, infatti, a fronte di 7,3 milioni pensioni pagate c’erano poco più di 6,4 milioni di occupati. Una differenza di poco meno di un milione. Nella classifica nazionale – stilata in base alla differenza tra lavoratori occupati e pensioni da pagare – la Lombardia è la regione dove le cose vanno meglio (+803.180), seguita del Veneto (+395.338), del Lazio (+377.868), dell’ Emilia-Romagna (+227.710) e della Toscana (+184. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

