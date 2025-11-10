Pagelle Inter Lazio brilla Barella a centrocampo | tutti i voti

Inter News 24 Pagelle Inter Lazio, tutte le valutazioni dei calciatori nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 contro i biancocelesti in Serie A. Tutti i dettagli. L’ Inter batte la Lazio 2-0 e conferma la sua marcia quasi perfetta in campionato. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta dell’undicesima vittoria in dodici gare, un ruolino che vale il primo posto in classifica e soprattutto una prova di forza contro un avversario insidioso. Le pagelle di Tuttosport della sfida certificano l’ottimo momento dei nerazzurri, che hanno gestito la partita con solidità e lucidità. Tra i pali, Yann Sommer (6) è poco impegnato ma risponde presente quando serve, salvando su Pellegrini e mostrando sicurezza in uscita. 🔗 Leggi su Internews24.com

