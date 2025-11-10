Pagelle Inter-Lazio 2-0 Barella un motore | Dumfries non ingrana

La serata di oggi è di festa per l’Inter, che in quel del Giuseppe Meazza ha battuto con un secco e convincente 2-0 la Lazio. Un successo fondamentale per i nerazzurri, che sono riusciti a mettere in cascina 3 punti pesanti e sono volati in testa alla classifica. La Beneamata arriva alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi, con una vittoria importante contro un cliente ostico in uno scontro diretto. Scopriamo insieme le pagelle dei meneghini. Pagelle Inter. Sommer 6: Attento quando viene chiamato in causa.. Akanji 6: Tiene a bada un cliente scomodo come Zaccagni.. Acerbi 6.5: Controlla senza problemi Dia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Pagelle Inter-Lazio 2-0, Barella un motore: Dumfries non ingrana

