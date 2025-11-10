Pagazzano auto esce di strada e si ribalta in un fossato due ventenni feriti uno grave -Foto

NELLA NOTTE. All’una meno un quarto della notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre, un’auto si è ribaltata in un fosso. È intervenuto l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pagazzano, auto esce di strada e si ribalta in un fossato, due ventenni feriti, uno grave -Foto

