Pagamenti digitali a Roma crescono del +32,5% E’ la seconda città per spesa nei ristoranti | il 29,4% degli acquisti in città
Pagamenti digitali, quasi uno su due avviene nella ristorazione In Italia nel 2025 il 47% dei pagamenti cashless avviene in caffè e ristoranti, bar, food truck, fast food e. Aosta la città che spende di più nei bar, Ancona nei caffè e ristoranti e Venezia nei fast food; a Trento il maggior numero di transazioni per cinema e concerti, a Trieste nei taxi. A Potenza un pagamento su dieci va ai. A livello nazionale, nei primi nove mesi del 2025 i pagamenti digitali crescono del +27,5%, mentre lo scontrino medio cashless scende a 31,8 euro, -6,9% rispetto allo stesso periodo del. I risultati dell’Osservatorio Consumi Cashless di SumUp, che ha analizzato la spesa senza contanti degli italiani in tutti i capoluoghi di regione nei principali settori merceologici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
: , Tre giorni per esplorare il futuro dei servizi digitali! Il Salone dei Pagamenti a #Milano ha riunito banche, istituzioni e aziende tech per confront - facebook.com Vai su Facebook
Seconda fase della plenaria di chiusura del #salonepagamenti. I ricercatori del Osservatorio Innovative Payments @polimi commentano insieme ad alcune aziende leader del settore i dati della ricerca "I #pagamenti digitali in Italia nel 2025" #payvolution - X Vai su X
Pagamenti digitali, a Roma crescono del +32,5%. E’ la seconda città per spesa nei ristoranti: il 29,4% degli acquisti in città - Pagamenti digitali, quasi uno su due avviene nella ristorazione In Italia nel 2025 il 47% dei pagamenti cashless avviene in caffè e ristoranti, bar, food ... Lo riporta romadailynews.it
La ristorazione domina i pagamenti digitali: quasi una transazione su due nei locali - Crescita del 27,5% nei primi 9 mesi 2025, ma lo scontrino medio scende a 31,8 euro. Come scrive horecanews.it
Pagamenti digitali boom nella ristorazione. Classifica delle città più “cashless” d’Italia - Secondo l’Osservatorio Consumi Cashless di SumUp, nei primi nove mesi del 2025 il 47% delle transazioni senza contanti è ... foodaffairs.it scrive