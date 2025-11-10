Pagamenti digitali, quasi uno su due avviene nella ristorazione In Italia nel 2025 il 47% dei pagamenti cashless avviene in caffè e ristoranti, bar, food truck, fast food e. Aosta la città che spende di più nei bar, Ancona nei caffè e ristoranti e Venezia nei fast food; a Trento il maggior numero di transazioni per cinema e concerti, a Trieste nei taxi. A Potenza un pagamento su dieci va ai. A livello nazionale, nei primi nove mesi del 2025 i pagamenti digitali crescono del +27,5%, mentre lo scontrino medio cashless scende a 31,8 euro, -6,9% rispetto allo stesso periodo del. I risultati dell’Osservatorio Consumi Cashless di SumUp, che ha analizzato la spesa senza contanti degli italiani in tutti i capoluoghi di regione nei principali settori merceologici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pagamenti digitali, a Roma crescono del +32,5%. E’ la seconda città per spesa nei ristoranti: il 29,4% degli acquisti in città