Paderno Dugnano studenti del Gadda in protesta per il freddo nelle aule
Mattinata movimentata all’istituto tecnico “Gadda” di Paderno Dugnano, dove questa mattina gli studenti hanno organizzato una protesta nel giardino della scuola per segnalare il malfunzionamento dei riscaldamenti. Il raduno è avvenuto al termine dell’intervallo, quando centinaia di ragazzi si sono fermati all’esterno dell’edificio, lamentando temperature troppo basse nelle aule e chiedendo un intervento immediato. Studenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
