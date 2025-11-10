Paderno Dugnano studenti del Gadda in protesta per il freddo nelle aule

Ilnotiziario.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata movimentata all’istituto tecnico “Gadda” di Paderno Dugnano, dove questa mattina gli studenti hanno organizzato una protesta nel giardino della scuola per segnalare il malfunzionamento dei riscaldamenti. Il raduno è avvenuto al termine dell’intervallo, quando centinaia di ragazzi si sono fermati all’esterno dell’edificio, lamentando temperature troppo basse nelle aule e chiedendo un intervento immediato. Studenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

paderno dugnano studenti del gadda in protesta per il freddo nelle aule

© Ilnotiziario.net - Paderno Dugnano, studenti del Gadda in protesta per il freddo nelle aule

Altri contenuti sullo stesso argomento

paderno dugnano studenti gaddaPaderno Dugnano, studenti del Gadda in protesta per il freddo nelle aule - Mattinata movimentata all’istituto tecnico “Gadda” di Paderno Dugnano, dove questa mattina gli studenti hanno organizzato una protesta nel giardino della ... Lo riporta ilnotiziario.net

paderno dugnano studenti gaddaPaderno, gli ex del “Gadda” si ritrovano per raccontarsi: appuntamento all’auditorium Tilane - Racconteranno le loro esperienze di vita: c'è chi è diventato ricercatore, chi giornalista, chi cantante, chi scrittore, chi dirigente ... ilnotiziario.net scrive

Strage di famiglia a Paderno Dugnano, il vicino: "Ho visto il coltello vicino al cancelletto" - In palestra lo portava mamma Daniela, dopo aver preso il caffè al bar Aurora con le amiche: suo fratello Lorenzo, studente dell’Istituto Istruzione Superiore Carlo Emilio Gadda sempre a Paderno ... lastampa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paderno Dugnano Studenti Gadda