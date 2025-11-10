ozzy osbourne sperava di registrare un ultimo album

Intervistato da NJ.com, Zakk Wylde, che per molto tempo ha suonato con Ozzy Osbourne, ha rivelato come il rocker non fosse intenzionato a salutare il suo pubblico dopo il concerto di addio dei Black Sabbath Back To The Beginning. «Zakk, facciamo un altro disco», gli avrebbe proposto in più di un’occasione, poco prima dello storico live. «Facciamo un altro album», gli avrebbe scritto, «Facciamolo perché ho amato quando hai attraversato la fase Allman BrothersSkynyrd e abbiamo registrato No More Tears. È roba dura, ma molto melodica, Non è pesante». La risposta del chitarrista era stata: «Certo Oz, quello che desideri». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

