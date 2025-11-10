Ospitalità solidale | il progetto per dare casa in affitto a prezzi bassi in cambio di volontariato
Il progetto “Ospitalità solidale” entra nel secondo decennio di attività. Con la firma della convenzione con la Società Cooperativa Dar=Casa – che, a seguito di una procedura pubblica, si conferma gestore degli appartamenti comunali messi a bando – si consolida l’iniziativa avviata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
