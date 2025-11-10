Orlando Bloom la presunta nuova fiamma prende in giro Katy Perry

Il selfie postato insieme all'attore sta circolando velocemente sui social network. Frecciatina all'ex fidanzata?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Orlando Bloom, la presunta nuova fiamma prende in giro Katy Perry

