L’Orchestra Il Pomo d’Oro, con il violinista Ilya Gringolts e il clavicembalista Francesco Corti, eseguirà questa sera, alle 20,30, al teatro Abbado, musiche di Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach e Franz Joseph Haydn. L’apertura del programma è affidata a due capolavori di Johann Sebastian Bach. Il Concerto in re minore per clavicembalo e archi Bwv 1052 e il Concerto per violino e archi Bwv 1042. La genesi del primo, il Bwv 1052, rivela una complessa storia di adattamento, una riscrittura destinata alla tastiera di un concerto per violino purtroppo non pervenuto. Il valore dell’opera si manifesta nella solennità austera dell’intera composizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orchestra, violino e clavicembalo. Il Pomo d’Oro che fa brillare Bach