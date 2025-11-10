Oratorio di Rho chiuso per motivi di sicurezza dopo la rissa tra ragazzini | Non ci sono le condizioni per tenere aperto
Rho (Milano), 10 novembre 2025 – Oratorio chiuso per motivi di sicurezza. Succede nella frazione Mazzo di Rho, hinterland milanese, dove nei giorni scorsi sul cancello d'ingresso è comparso il cartello che recita: "Da oggi 5 novembre, l' oratorio San Giovanni Bosco rimarrà aperto solamente per le attività pastorali come il catechismo e il doposcuola. Potranno accedere solamente i bambini dell'iniziazione cristiana, i loro genitori e i docenti che si occupano del doposcuola. Per motivi di sicurezza l'accesso non sarà consentito ad altre persone fino a data da destinarsi. Inoltre, nelle giornate di sabato e domenica l'oratorio rimarrà chiuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
