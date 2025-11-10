Operazione Call and Drugs lo spaccio come un’azienda | turni contabilità e taxi per le consegne
Un’organizzazione strutturata come un’azienda, con gerarchie, contabilità interna e una rete capillare di consegne a domicilio. È quanto emerso dall’operazione “Call and Drugs” della polizia locale di Genova, che ha portato alla luce un sistema di spaccio radicato in città e capace di rigenerarsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#IDUD2025 semplicemente bellezza. Il 1° Novembre 2025 vogliamo sia un inizio. Volti nuovi, voce, consapevolezza che c'è una.narrazione da cambiare, un discorso di cui riappropriarsi. Grazie a tutti gli interventi alla call Franco D'agata , Giulia Zampini #Peo - facebook.com Vai su Facebook
Operazione “Call and Drugs”, sgominata rete dello spaccio a domicilio - GENOVA Dalle prime ore di questa mattina è stata effettuata l’operazione ” Call and Drugs ” della polizia locale di Genova, che ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari personali emesse dal ... Scrive corrieredellacalabria.it
Operazione “Call and Drugs”, lo spaccio come un’azienda: turni, contabilità e taxi per le consegne - Scoperta a Genova una rete di pusher senegalesi con ruoli precisi, linguaggio in codice e centinaia di clienti. Riporta genovatoday.it
Genova, 90 agenti di polizia locale impegnati nell’operazione “Call and drugs” - Genova – È in corso l’operazione “Call and Drugs” della Polizia Locale di Genova, con l’esecuzione di diverse misure cautelari in carcere in tutta la città. Segnala ilsecoloxix.it