Operazione anticorruzione in Ucraina perquisita la casa di un amico ed ex socio di Zelensky | Coinvolto un ministro
Un’indagine su vasta scala sugli appalti nel settore energetico ucraino coinvolge personaggi di spicco vicini al presidente Volodymyr Zelensky. Un presunto giro di tangenti sul quale gli investigatori dell’ Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) stanno indagando e che ha portato – come riferisce il quotidiano Ukrainska Pravda – anche alla perquisizione dell’appartamento di Timur Mindich. L’uomo d’affari è considerato un caro amico del presidente ucraino ed è anche suo ex socio: è, tra le altre cose, comproprietario della società di produzione televisiva Kvartal 95 fondata da Zelenskyy prima di diventare presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
