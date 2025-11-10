Open AI gioca ad alto rischio con Trump | richiesti miliardi in aiuti pubblici per i data center AI c’è in ballo il vantaggio tecnologico

Una lettera recentemente emersa getta nuova luce sulle ambizioni infrastrutturali di OpenAI e sul tipo di supporto che l’azienda sta cercando dall’amministrazione Trump. Il documento, firmato da Chris Lehane, chief global affairs officer di OpenAI, e indirizzato a Michael Kratsios, direttore della politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca, rivela una strategia precisa: espandere gli incentivi fiscali del Chips Act per coprire non solo la produzione di semiconduttori, ma anche i componenti della rete elettrica, i server AI e i data center dedicati all’intelligenza artificiale. Al centro della richiesta c’è l’Advanced Manufacturing Investment Credit, un credito d’imposta del 35% introdotto dal Chips Act dell’amministrazione Biden. 🔗 Leggi su Screenworld.it

