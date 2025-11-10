OnePlus completa il rollout di Android 16 | OxygenOS 16 arriva su OnePlus Open Pad 2 e Pad 3

OxygenOS 16 basato su Android 16 arriva su OnePlus Open, Pad 2 e Pad 3 con nuove funzioni AI, interfaccia Flux, migliori prestazioni e connettività ottimizzata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus completa il rollout di Android 16: OxygenOS 16 arriva su OnePlus Open, Pad 2 e Pad 3

Argomenti simili trattati di recente

OnePlus 12 inizia a ricevere OxygenOS 16 stabile ed è in ottima compagnia #OnePlus12 https://gizchina.it/2025/11/oneplus-oxygenos-16-stabile-rilascio-novembre/ - facebook.com Vai su Facebook

"#OnePlus3T" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

OnePlus 13R e 12, l'azienda tiene fede alle promesse: il rollout di Android 16 è partito - A metà ottobre OnePlus aveva anticipato che il primo a ricevere la OxygenOS 16 sarebbe stato OnePlus 15, seguito poi da una serie di modelli con rollout a novembre ... Secondo hdblog.it

OxygenOS 16 e Android 16 arrivano su OnePlus 13 (e 13s) che riceve anche LineageOS 23.0 - OnePlus ha avviato il rollout di OxygenOS 16 su OnePlus 13 (e 13s), smartphone che riceve anche il supporto a LineageOS 23. Si legge su tuttoandroid.net

OnePlus 12 riceve OxygenOS 15 stabile con Android 15: tutte le novità! - Il rollout di OxygenOS 15 per il OnePlus 12 ha preso avvio in diverse aree, tra cui Nord America, India ed Europa. assodigitale.it scrive