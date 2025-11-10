Onde giganti si abbattono sull'isola di Tenerife tre morti e 15 persone ferite

Tre persone sono morte e 15 sono rimaste ferite a Tenerife a causa del mare agitato. Due uomini e una donna sono stati travolti da onde altissime in diverse zone dell'isola spagnola. Sui social è stato diffuso il video di uno degli incidenti. Le autorità riferiscono che tutte le Isole Canarie, l'arcipelago spagnolo di cui fa parte anche Tenerife, sono in stato di allerta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

