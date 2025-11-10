Omicidio Sharon Verzeni Moussa Sangare ritratta nuovamente in Aula | Non l' ho uccisa io

L'imputato, che subito dopo il fermo aveva confessato il delitto avvenuto a Terno d'Isola nel luglio 2024, nella nuova udienza del processo ha ribadito di essere stato solo un testimone, come sostenuto negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare ritratta nuovamente in Aula: "Non l'ho uccisa io"

