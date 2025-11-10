Omicidio Sharon Verzeni colpo di scena in aula | Sangare ritira la confessione
Colpo di scena nel tribunale di Bergamo nel processo a Moussa Sangare, 31 anni, accusato dell’ omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola. L’uomo, che in un primo momento aveva confessato, ha fornito una versione dei fatti completamente diversa. «Passavo di lì in bicicletta e ho visto Sharon litigare con un uomo. Ho capito che sarebbe finita male e ho preferito andarmene», ha dichiarato in aula. Sangare ha aggiunto di aver avuto «una sorta di paranoia» dopo aver assistito alla scena e, per paura, di essersi liberato dei vestiti e del coltello. Sangare: “L’ho solo vista litigare con un uomo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
