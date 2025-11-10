Omicidio Sharon Verzeni al via il processo oggi a Bergamo

A Bergamo è iniziata l’udienza per l’omicidio di Sharon Verzeni. In aula presenti il padre Bruno Verzeni e il fidanzato Sergio Ruocco. Sharon, 33 anni, era stata accoltellata a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024; l’imputato, Moussa Sangare, ha confessato il delitto senza fornire spiegazioni convincenti sul motivo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Sharon Verzeni/ Avvocato Moussa Sangare: “Dice di essere innocente, dna sulla bici è misto…” - Moussa Sangare è in carcere con l'accusa di aver ucciso per futili motivi Sharon Verzen: a IgnotoX l'intervista al suo legale, Giacomo Maj Durante la puntata di ieri di IgnotoX su La7, vi era ospite ... Riporta ilsussidiario.net

