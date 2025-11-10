Omicidio Pierina Paganelli Manuela Bianchi in lacrime | ‘La mia vita è distrutta Valeria pericolosa’

Un’intervista tesa a “Dentro la Notizia” su Canale 5. “ Siamo qui per l’omicidio di mia suocera. Non è una soap opera. Preferirei non rispondere a questa domanda.” Così ha esordito Manuela Bianchi nel corso della puntata di “Dentro la Notizia” andata in onda lunedì 10 novembre su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi. Un’intervista carica di tensione e di emozione, proprio nel giorno in cui si discuteva il procedimento per stalking contro Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nell’ottobre del 2023 con 29 coltellate. Le parole di Manuela Bianchi: “Ho amato Louis, ma non sono responsabile della morte di Pierina”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi in lacrime: ‘La mia vita è distrutta, Valeria pericolosa’

