Omicidio Pierina Paganelli in aula i figli della vittima | Mamma finita in un intreccio di menzogne

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo a Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, i figli della vittima - Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi - hanno ricostruito in aula mesi di tensioni familiari, sospetti e silenzi. Chiara e Giacomo Saponi hanno descritto una madre forte e presente, travolta da un dramma nato da gelosie, segreti e tradimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

