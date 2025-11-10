Oltre 70 artigiani del ' fatto a mano' | torna Red Bazar il mercatino sui Navigli

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre a Milano arriva la ventunesima edizione del mercatinoRed Bazar sul Naviglio’, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena.Ad attendere i visitatori, un colorato mercatino all'aperto dedicato al fatto a mano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

oltre 70 artigiani fattoOltre 70 artigiani del 'fatto a mano': torna Red Bazar, il mercatino sui Navigli - Ad attendere i visitatori, un colorato mercatino all'aperto dedicato al fatto a mano, con oltre 70 artigiani e illustratori da tutta Italia tra abbigliamento e oggettistica.

