Oltre 70 artigiani del ' fatto a mano' | torna Red Bazar il mercatino sui Navigli
Domenica 16 novembre a Milano arriva la ventunesima edizione del mercatino ‘Red Bazar sul Naviglio’, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena.Ad attendere i visitatori, un colorato mercatino all'aperto dedicato al fatto a mano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
