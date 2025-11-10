Olimpiadi Milano-Cortina la Corte dei Conti chiede l' aggiornamento dei cronoprogrammi | Ci sono 98 opere da finire

La Corte dei Conti chiede l'aggiornamento “dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (Anas e Rfi) e un’efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l’avanzamento fisico dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

