Oggi Parma è l' ombra di sè stessa il Pd si accontenta dei numeri noi vogliamo risultati concreti
In risposta alle dichiarazioni di Massimo Nieddu del Pd sul calo del 5% dei reati a Parma, "le proposte di Forza Italia Giovani - si legge in una nota - puntano a riportare la città a essere viva, sicura e attrattiva: tavoli di quartiere per intercettare il disagio giovanile, laboratori di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
