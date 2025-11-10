Obscura 06-Forensic editore salentino I quaderni del Bardo
Di seguito il comunicato: In un’epoca dominata dal true crime e dalle serie TV, distinguere la realtà investigativa dalla finzione mediatica è diventato fondamentale. Nasce con questo obiettivo “OBSCURA 06 – FORENSIC” , un nuovo e rigoroso manuale che prosegue la fortunata serie della rivista omonima, edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e curato da Mirco Turco. Il volume, unico nel suo genere, raccoglie i contributi scientifici e formativi elaborati al termine del Master Annuale in Criminalistica Forense svoltosi a Lecce. L’opera si rivolge non solo agli addetti ai lavori – Avvocati, Forze dell’Ordine e investigatori – ma anche a studenti e al crescente pubblico di appassionati che desiderano una comprensione autentica della materia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
