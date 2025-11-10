Nuovo ospedale Forte | Un altro ‘caso policlinico’ una struttura sanitaria su cui fare campagna elettorale ma che non sarà mai realizzata
Tempo di lettura: 2 minuti «Pensare di fare campagna elettorale su un ospedale che non sarà mai realizzato significa offendere l’intelligenza dei nostri cittadini. Stiamo rivivendo quanto accaduto a Caserta con il policlinico. Ero una giovane studentessa di medicina che sognava di esercitare la professione nell’ospedale universitario, oggi sono una professionista e di quel sogno restano capannoni e pietre che non si sono mai trasformate in corsie e sale operatorie. La sanità in Campania non può più essere lo strumento in mano a pochi per costruire consenso: c’è bisogno di una rivoluzione copernicana che deve portare finalmente ad intendere l’assistenza come servizio verso gli altri, chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
