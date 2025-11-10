Nuovo Consiglio regionale Toscana | Stefania Saccardi presidente vice Mazzeo e Petrucci
Stefania Saccardi, Italia Viva, partito del leader Matteo Renzi, vicepresidente Regione Toscana uscente, eletta all’unanimità, anche con i voti favorevoli di opposizione, presidente del nuovo Consiglio regionale della Toscana insediatosi nel pomeriggio di lunedì 10 novembre con la presidenza di Enrico Tucci, FdI, consigliere più anziano di età, affiancato dai consiglieri più giovani Bernard Dika e Matteo Zoppini. Antonio Mazzeo, Pd, presidente Consiglio regionale uscente, e Diego Petrucci, FdI, eletti vicepresidenti del nuovo Consiglio regionale della Toscana. Consiglio regionale eletto col voto del 12 e 13 ottobre scorsi che ha confermato Eugenio Giani presidente della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
