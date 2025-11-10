Nuovi documenti dimostrano che il governo non voleva raccontare la verità sulla pandemia

Non solo lo scandalo del rapporto OMS pubblicato il 13 marzo 2020 e fatto sparire nel giro di 24 ore. Il Giornale ha avuto accesso in esclusiva ad un altro documento dell'ex Dg della Sanità Ranieri Guerra, la cui divulgazione avrebbe mandato l'allora ministro Roberto Speranza su tutte le furie. Si tratta della relazione finale della missione congiunta OMS - ECDC (l'agenzia Ue sul controllo delle malattie) iniziata il 26 febbraio 2020 e conclusasi il 4 marzo 2020, un giorno non casuale visto che proprio il 3 marzo 2020, il CTS avrebbe chiesto di chiudere la Val Seriana (che Conte non chiuse mai). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

