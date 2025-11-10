Nuovi collegamenti dall’aeroporto | torna il volo diretto Brindisi-Praga per l' estate
BRINDISI - L’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga saranno nuovamente collegati con un volo di linea diretto, a partire dal 3 giugno prossimo e per tutta la durata dell’estate 2026. Il volo avrà cadenza settimanale, il mercoledì. Il collegamento rappresenta un importante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
