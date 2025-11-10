Nuovi collegamenti dall’aeroporto | torna il volo diretto Brindisi-Praga per l' estate

Brindisireport.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga saranno nuovamente collegati con un volo di linea diretto, a partire dal 3 giugno prossimo e per tutta la durata dell’estate 2026. Il volo avrà cadenza settimanale, il mercoledì. Il collegamento rappresenta un importante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Autolinee Toscane, nuovi collegamenti bus per l'estate. Orari e località, la mappa - Nuovi collegamenti stagionali, 50 nuovi servizi o ampliamento degli attuali, per viaggiare in Toscana e raggiungere in bus i vari luoghi, dalla costa al Chianti, dai ... Come scrive lanazione.it

Gruppo FS estende la rete Frecciarossa: nuovi collegamenti tra Italia, Austria e Germania nel 2026 - Prosegue il progetto della “Metropolitana d’Europa” del Gruppo FS con un importante annuncio da Monaco di Baviera: Trenitalia, insieme alle ferrovie tedesche Deutsche Bahn (DB) e austriache ÖBB, ... Scrive affaritaliani.it

L’estate di Itabus: nuovi collegamenti verso le principali località turistiche - La società, parte del gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di 100 bus, 80 servizi quotidiani e 126 ... ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Collegamenti Dall8217aeroporto Torna