Il mondo di dungeons & dragons si evolve con le novità del 2024, introducendo background più approfonditi e articolati. La pubblicazione di Forgotten Realms: Heroes of Faerûn porta un nuovo impulso alla personalizzazione dei personaggi, con 18 nuovi background, di cui dieci regionali e otto legati a fazioni specifiche. Questi elementi offrono ai giocatori più possibilità di interpretazione, soprattutto nelle campagne ambientate nei Forgotten Realms, anche se sono facilmente adattabili ad altri setting. La novità più significativa riguarda l’integrazione di nuove caratteristiche di origine e di combinazioni di competenze, per creare personaggi estremamente personalizzati e coerenti con il loro background. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuove sfondi dnd 18 in forgotten realms per avventure epiche