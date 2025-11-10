Nuove prospettive interessanti nella prevenzione dell’osteoporosi Si tratta di risultati preliminari di studipromettenti Se confermati potrebbero trasformare le cure termali in un nuovo alleato per la salute delle ossa
A lle terme si va per curare sinusiti, dolori muscolari e tanti altri disturbi, ma l’osteoporosi che c’entra? Eppure la ricerca scientifica sta aprendo scenari inattesi per la cura e la prevenzione di questa malattia delle ossa. Un recente webinar, organizzato dal COTER – Circuito Termale dell’Emilia-Romagna, ha riportato l’attenzione sulle potenzialità delle acque sulfuree nel trattamento dell’osteoporosi, “amica” di molte donne in menopausa. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del mondo medico e scientifico, tra cui il professor Marco Vitale, direttore scientifico della FoRST, la Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
