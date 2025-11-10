Nuova Delhi auto esplode vicino a stazione metropolitana | almeno 8 morti

Almeno otto persone sono morte nell’ esplosione di un’auto vicino alla stazione Red Fort della metropolitana di Nuova Delhi, in India. L’esplosione ha innescato un incendio che ha danneggiato 3 o 4 auto che si trovavano nelle vicinanze. Lo riporta il Times of India. L’esplosione è avvenuta vicino al gate 1 della stazione metro. Altre 3 persone risultano gravemente ferite. La causa dell’esplosione è ancora sotto indagine. #Delhi: Car blast near #RedFort #MetroStation, several vehicles catch fire Details here? https:t.cohu9IGAqXTH pic.twitter.comZmunVspBC2 — The Times Of India (@timesofindia) November 10, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

